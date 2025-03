Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagmittag höher

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 58,96 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 58,96 EUR zu. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 59,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,37 EUR. Bisher wurden heute 435.990 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 77,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 31,36 Prozent Luft nach oben. Bei 50,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 13,92 Prozent sinken.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,80 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 68,05 EUR.

Am 20.02.2025 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,57 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,99 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,50 Prozent auf 38,45 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 40,26 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 vorlegen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.04.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,70 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

