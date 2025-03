Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagnachmittag zu

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 58,74 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 58,74 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 59,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,37 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 844.005 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 77,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 31,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,60 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,80 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 68,05 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,99 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 38,45 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,26 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,70 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

