Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 64,52 EUR zu.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 64,52 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 64,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 105.495 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 17,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,97 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 93,80 EUR an.

Am 30.04.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,69 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 35,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 37,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,66 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

