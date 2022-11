Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag zu

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 62,35 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 62,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 627.575 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 77,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,19 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 24,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,20 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 37.716,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40.083,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 17.02.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 12,47 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com