Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteidigt am Freitagmittag Tendenz

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 70,32 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 71,03 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 70,30 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 436.162 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 7,96 Prozent Luft nach oben. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,63 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 90,91 EUR.

Am 28.04.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,26 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37.516,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 34.858,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 12,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

