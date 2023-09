Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Dienstagmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 65,47 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 65,47 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 65,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 568.026 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,65 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 22,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 90,45 EUR.

Am 27.07.2023 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,91 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38.241,00 EUR – ein Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 36.440,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,09 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

