Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 62,35 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 62,35 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 62,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 631.972 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 08.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 24,22 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 91,35 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,92 Prozent zurück. Hier wurden 36,74 Mrd. EUR gegenüber 38,24 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 25.10.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,51 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

