Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,2 Prozent auf 52,22 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 52,22 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 52,20 EUR. Mit einem Wert von 52,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.838.773 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,79 EUR) erklomm das Papier am 01.05.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (45,60 EUR). Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 14,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,49 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 65,77 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 EUR gegenüber 2,86 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,18 Prozent auf 38,45 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 7,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

