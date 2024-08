Merck Aktie News: Merck am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Merck im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 167,90 EUR.

Das Papier von Merck legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 167,90 EUR. Die Merck-Aktie legte bis auf 169,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 168,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.461 Merck-Aktien.

Am 12.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 176,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,01 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,33 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 182,00 EUR je Merck-Aktie aus.

Merck gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,12 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Merck wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 13.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2024 8,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Ausblick: Merck mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wie Experten die Merck-Aktie im Juli einstuften