Merck Aktie News: Merck tendiert am Mittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 165,70 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 1,5 Prozent auf 165,70 EUR. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 164,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 167,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.207 Merck-Aktien.

Am 12.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 176,25 EUR. Mit einem Zuwachs von 6,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 13.12.2023 auf bis zu 134,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,34 EUR je Merck-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 182,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 15.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,83 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,12 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,29 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 13.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX aktuell: DAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Schwacher Handel: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge