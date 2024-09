Merck Aktie News: Merck am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Merck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 175,20 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der Merck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 175,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 176,55 EUR. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 174,70 EUR ein. Bei 175,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 18.678 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 177,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 1,03 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,30 EUR am 13.12.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,37 EUR je Merck-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 185,67 EUR.

Am 01.08.2024 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,62 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 5,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 13.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,88 EUR je Aktie aus.

