Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Vormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 125,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Merck konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 125,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 125,55 EUR. Mit einem Wert von 125,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 7.625 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 41,15 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,45 EUR ab. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 13,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,32 EUR je Merck-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 179,43 EUR.

Merck ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,42 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,23 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Investment-Note für Merck-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

April 2025: Experten empfehlen Merck-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Merck-Analyse: DZ BANK verleiht Merck-Aktie Kaufen in jüngster Analyse