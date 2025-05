Merck Aktie News: Merck am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 116,80 EUR.

Die Merck-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 116,80 EUR. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 116,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 116,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 102.455 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR. 51,54 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 110,45 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 5,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 168,86 EUR je Merck-Aktie an.

Am 13.05.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5,28 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5,12 Mrd. EUR umsetzen können.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,86 EUR je Aktie belaufen.

