Merck Aktie News: Merck am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 117,15 EUR.

Die Merck-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 117,15 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 117,60 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 116,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 160.271 Merck-Aktien.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 51,09 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 110,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 6,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,29 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 168,86 EUR an.

Am 13.05.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,60 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,28 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,12 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,86 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

