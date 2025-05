Aktienentwicklung

Merck Aktie News: Merck gewinnt am Dienstagnachmittag

20.05.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 117,75 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 15:52 Uhr 2,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 117,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 115,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 149.824 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei einem Wert von 177,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,32 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,45 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,20 Prozent. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,29 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 168,86 EUR angegeben. Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 06.03.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,42 Mrd. EUR – ein Plus von 5,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,12 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte. Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,86 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Merck-Aktie DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 5 Jahren verdient Investment-Note für Merck-Aktie: Neue Analyse von Goldman Sachs Group Inc. Deutsche Bank AG: Buy für Merck-Aktie

Bildquellen: Merck 2016