Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 145,95 EUR.

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 145,95 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 146,10 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 142,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 108.415 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 177,00 EUR markierte der Titel am 30.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 136,10 EUR. Mit Abgaben von 6,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,35 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 185,57 EUR.

Am 14.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,27 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,17 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Merck am 06.03.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Merck rechnen Experten am 05.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,77 EUR je Merck-Aktie.

