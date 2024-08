Merck Aktie News: Merck gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 165,50 EUR.

Die Merck-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 165,50 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 166,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 163,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 48.451 Merck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 176,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,50 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 23,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,34 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 185,67 EUR aus.

Merck gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,62 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,94 Prozent gesteigert.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Merck.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 8,77 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

