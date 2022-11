Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag tiefer

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 164,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 163,35 EUR. Bei 164,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 4.728 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 30.12.2021 markierte das Papier bei 231,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 29,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 153,10 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 7,12 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 209,20 EUR.

Am 04.08.2022 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,64 EUR, nach 2,24 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.568,00 EUR im Vergleich zu 4.870,00 EUR im Vorjahresquartal.

Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 09.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 10,30 EUR im Jahr 2022 aus.

