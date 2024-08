Merck Aktie News: Merck gibt am Mittag nach

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 165,75 EUR.

Die Merck-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 165,75 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 165,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 166,05 EUR. Zuletzt wechselten 14.679 Merck-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2024 auf bis zu 176,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,33 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,30 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,35 EUR belaufen. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 185,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 01.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5,35 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5,30 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Am 13.11.2025 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,82 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

XETRA-Handel: DAX startet mit Gewinnen

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Buy von UBS AG für Merck-Aktie