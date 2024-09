Merck Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Merck

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 169,85 EUR ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 169,85 EUR ab. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 169,40 EUR. Bei 169,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 51.926 Merck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Bei 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 26,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,37 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 185,67 EUR für die Merck-Aktie aus.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,30 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,35 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Merck wird am 14.11.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Merck.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2024 8,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

