Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von Merck zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 157,30 EUR zu.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 157,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 157,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 157,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.407 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 177,00 EUR markierte der Titel am 30.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 12,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 14,62 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,31 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 189,14 EUR.

Merck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,40 EUR, nach 1,62 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,35 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,30 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 13.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,90 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verliert am Mittag

Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Montagmittag