Merck Aktie News: Merck tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 159,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Merck-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 159,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 160,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 158,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 56.283 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 30.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 11,11 Prozent zulegen. Bei 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 15,69 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,31 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 188,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Merck am 01.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,62 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Merck dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 8,90 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingefahren

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche