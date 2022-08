Merck Aktie News: Merck am Mittwochmittag mit Kursplus

Das Papier von Merck legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 184,20 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 185,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 183,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 38.216 Merck-Aktien.

Bei 231,50 EUR erreichte der Titel am 30.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 153,10 EUR. Abschläge von 20,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 215,83 EUR.

Am 12.05.2022 hat Merck die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5.198,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 4.870,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Merck am 10.11.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 11,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie kann Gewinnzone erobern: Umsatz und Ergebnis übertreffen Erwartungen

Ausblick: Merck stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Juli 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Merck-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA