Merck Aktie News: Merck haussiert am Donnerstagmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,3 Prozent auf 162,40 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,3 Prozent auf 162,40 EUR zu. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 168,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 166,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 179.258 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 30.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 8,99 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,30 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 20,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,31 EUR. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 188,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 01.08.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,62 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent auf 5,35 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 13.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 8,90 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

