Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Donnerstagnachmittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 166,65 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 166,65 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 170,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 168,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 93.761 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.08.2024 bei 177,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 19,41 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,32 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 189,14 EUR angegeben.

Am 01.08.2024 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 5,35 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Merck am 14.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 13.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 8,90 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

