Merck Aktie News: Merck am Donnerstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 117,65 EUR.

Mit einem Kurs von 117,65 EUR zeigte sich die Merck-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 117,75 EUR. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 117,15 EUR. Mit einem Wert von 117,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.165 Merck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,00 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2024. Gewinne von 50,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 110,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 6,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 168,86 EUR für die Merck-Aktie aus.

Merck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,60 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,28 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,12 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

