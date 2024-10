Merck Aktie News: Merck am Dienstagvormittag kaum bewegt

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Bei der Merck-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 161,85 EUR.

Die Merck-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 161,85 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 161,85 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 160,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 160,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.756 Merck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 9,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 13.12.2023 auf bis zu 134,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 17,02 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 188,00 EUR je Merck-Aktie an.

Merck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,40 EUR, nach 1,62 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,35 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,30 Mrd. EUR eingefahren.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 13.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

