Merck Aktie News: Merck steigt am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 154,50 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 154,50 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 154,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 151,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 110.986 Merck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 176,25 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 14,08 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,07 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 182,00 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,83 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 5,12 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,29 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,66 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich fester

DAX aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im DAX

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich fester