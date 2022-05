Merck Aktie News: Merck am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie verlor um 25.05.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 174,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 174,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 175,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 58.074 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 30.12.2021 markierte das Papier bei 231,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 24,45 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 04.06.2021 auf bis zu 142,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 22,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 220,73 EUR.

Merck ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,41 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,18 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,24 Prozent auf 5.198,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.631,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Merck am 04.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 03.08.2023.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,47 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

Merck-Aktie mit Gewinnen: Merck KGaA baut Produktionskapazitäten in Irland aus

Merck-Aktie: Life Science treibt Merck kräftig an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA