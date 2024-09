Merck Aktie News: Merck am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 155,50 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 155,50 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 155,00 EUR nach. Mit einem Wert von 155,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.977 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 30.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,83 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 13.12.2023 Kursverluste bis auf 134,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,63 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,31 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 189,14 EUR für die Merck-Aktie.

Merck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,62 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 5,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Merck am 14.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.11.2025 dürfte Merck die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,90 EUR je Aktie belaufen.

