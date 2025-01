Merck Aktie News: Merck verbilligt sich am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 144,65 EUR ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 144,65 EUR ab. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 144,10 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 144,85 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 74.626 Aktien.

Bei 177,00 EUR erreichte der Titel am 30.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 136,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 5,91 Prozent sinken.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,34 EUR je Merck-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 184,00 EUR.

Am 14.11.2024 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,27 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,17 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,75 EUR im Jahr 2024 aus.

