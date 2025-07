Merck Aktie News: Merck tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Blick auf Merck-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 112,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 112,30 EUR ab. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 111,95 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 112,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 66.621 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,61 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 103,00 EUR am 22.07.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,28 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,28 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 156,67 EUR.

Merck veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5,28 Mrd. EUR gegenüber 5,12 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,51 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Sartorius- und Merck-Aktien: Zolleinigung beflügelt Pharma-Titel

Aktienempfehlung Merck-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Aktienempfehlung Merck-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse