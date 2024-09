Merck Aktie News: Merck tendiert am Nachmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 158,40 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 158,40 EUR. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 158,10 EUR. Bei 160,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 75.636 Merck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 11,74 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 17,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,31 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 189,14 EUR.

Merck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,62 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,94 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Merck wird am 14.11.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 13.11.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

