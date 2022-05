Merck Aktie News: Merck am Vormittag billiger

Um 31.05.2022 09:22:00 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 178,65 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 178,40 EUR. Mit einem Wert von 179,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 7.826 Aktien.

Am 30.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 231,50 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,83 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.06.2021 bei 142,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 25,11 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 220,73 EUR für die Merck-Aktie aus.

Am 12.05.2022 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,41 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,18 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5.198,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.631,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Merck-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Merck rechnen Experten am 03.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 10,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

