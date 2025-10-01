Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Merck im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 86,68 USD.

Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 86,68 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 86,71 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 85,65 USD. Zuletzt wechselten 743.535 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,79 USD. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 24,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,32 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 15,41 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 3,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,22 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.07.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,16 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,80 Mrd. USD.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,92 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

