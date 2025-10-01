DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.322 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.092 +3,0%Euro1,1732 ±-0,0%Öl65,53 -2,3%Gold3.865 +0,2%
Aktienkurs aktuell

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck zieht am Mittwochabend deutlich an

01.10.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Merck zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 7,4 Prozent auf 90,11 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
76,80 EUR 5,30 EUR 7,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,4 Prozent auf 90,11 USD. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 90,52 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,65 USD. Bisher wurden via New York 2.321.649 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 114,79 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,39 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 18,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,22 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Merck am 29.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,76 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,14 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 15,80 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Merck am 30.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,92 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
