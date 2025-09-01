Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Merck am Nachmittag zu

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 84,95 USD.

Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 84,95 USD. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 85,41 USD zu. Bei 84,57 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 310.236 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 120,30 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 29,38 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 15,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,14 USD. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 3,12 USD je Wertpapier.

Am 29.07.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 15,80 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 16,16 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Bayer-Aktie verliert: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel

Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren eingefahren