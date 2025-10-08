DAX24.605 +0,9%Est505.648 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.943 +0,7%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1633 -0,2%Öl65,99 +0,4%Gold4.041 +1,5%
Notierung im Blick

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Mittwochnachmittag nahe Vortagesniveau

08.10.25 16:10 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Mittwochnachmittag nahe Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Im New York-Handel kam die Merck-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 87,64 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
75,00 EUR -0,50 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 87,64 USD zeigte sich die Merck-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 87,88 USD an. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 87,34 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 87,53 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 204.667 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2024 markierte das Papier bei 111,58 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 27,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 73,32 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 16,34 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,22 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 3,12 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,80 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,16 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 29.10.2026.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

mehr Analysen