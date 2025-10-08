DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.022 +1,0%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,12 +0,6%Gold4.047 +1,6%
Merck im Fokus

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Abend mit Abschlägen

08.10.25 20:24 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 86,76 USD abwärts.

Das Papier von Merck gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 86,76 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 86,58 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,53 USD. Bisher wurden via New York 780.738 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 111,58 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,32 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 15,49 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 3,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,22 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,14 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 15,80 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,92 USD fest.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Merck und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

mehr Analysen