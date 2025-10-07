Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Merck am Abend ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 87,37 USD nach.
Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 87,37 USD. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 87,33 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 88,67 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 956.405 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 111,58 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 27,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,32 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,22 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,14 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,80 Mrd. USD im Vergleich zu 16,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Pfizer-Aktie schließt stark: Deal mit US-Regierung abgeschlossen - Weitere Abkommen mit Pharmafirmen voraus?
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merck von vor einem Jahr bedeutet
Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 10 Jahren verdient
