Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 87,99 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 87,99 USD. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 87,33 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,67 USD. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 350.915 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (111,58 USD) erklomm das Papier am 16.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,32 USD am 16.05.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 20,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,22 USD. Im Vorjahr hatte Merck 3,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Merck ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,76 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,14 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,80 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 16,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,92 USD im Jahr 2025 aus.

