Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck büßt am Nachmittag ein

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 84,03 USD ab.

Die Merck-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 84,03 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 83,67 USD. Bei 84,09 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 280.085 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 119,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. 42,07 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,32 USD ab. Mit Abgaben von 12,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 USD. Im Vorjahr hatte Merck 3,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Merck ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,14 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 15,80 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Merck-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,92 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

