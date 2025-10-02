Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Abend mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Merck. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 88,81 USD ab.
Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 88,81 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 88,23 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 89,39 USD. Bisher wurden via New York 1.023.662 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 114,54 USD markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,97 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 73,32 USD fiel das Papier am 16.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 17,44 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,22 USD belaufen.
Am 29.07.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 15,80 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,16 Mrd. USD umgesetzt worden.
Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,92 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
