Blick auf Merck-Kurs

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck verteidigt Stellung am Donnerstagnachmittag

02.10.25 16:10 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck verteidigt Stellung am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Merck hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Merck-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 90,18 USD.

Die Merck-Aktie kam im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 90,18 USD. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,00 USD zu. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 89,39 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 89,39 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 419.983 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,54 USD) erklomm das Papier am 03.10.2024. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 27,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 73,32 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 3,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,22 USD je Merck-Aktie.

Am 29.07.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD gegenüber 2,14 USD im Vorjahresquartal. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,80 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 8,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2018Merck buyGoldman Sachs Group Inc.
05.04.2018Merck OverweightBarclays Capital
31.07.2017Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2018Merck HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2017Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2013Merck verkaufenMorgan Stanley
04.12.2006Merck underweight Korrekturaktiencheck.de
21.08.2006Merck & Co underperformEvern Securities
17.07.2006Merck & Co neues KurszielEvern Securities
12.06.2006Merck & Co underperformEvern Securities

