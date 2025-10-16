Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Abend auf rotem Terrain

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 84,00 USD.

Der Merck-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 84,00 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 83,84 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 862.814 Merck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (111,08 USD) erklomm das Papier am 17.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,24 Prozent. Bei 73,32 USD fiel das Papier am 16.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 12,71 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,12 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,23 USD.

Merck gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,16 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,80 Mrd. USD.

Die Merck-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,91 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Erste Schätzungen: Merck öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 3 Jahren verdient