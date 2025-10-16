Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag gefragt
Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 84,83 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 84,83 USD. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,86 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,41 USD. Zuletzt wechselten via New York 203.540 Merck-Aktien den Besitzer.
Am 17.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 111,08 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,32 USD am 16.05.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,57 Prozent.
Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,23 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 29.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,20 Prozent auf 15,80 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Merck 16,16 Mrd. USD umgesetzt.
Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Merck rechnen Experten am 29.10.2026.
In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Merck Co.
Analysen zu Merck Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.01.2020
|Merck Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.2019
|Merck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2019
|Merck Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.01.2019
|Merck Market Perform
|BMO Capital Markets
|25.10.2018
|Merck Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
