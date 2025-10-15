Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Abend mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 84,18 USD ab.

Die Merck-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,6 Prozent auf 84,18 USD ab. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 83,61 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 84,37 USD. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 680.662 Stück gehandelt.

Am 16.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 111,58 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 32,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,32 USD. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 14,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,23 USD aus.

Merck veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,14 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 15,80 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,16 Mrd. USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,91 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 3 Jahren verdient

Pfizer-Aktie schließt stark: Deal mit US-Regierung abgeschlossen - Weitere Abkommen mit Pharmafirmen voraus?