Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Merck-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 84,08 USD.

Die Merck-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 84,08 USD abwärts. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 83,97 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,37 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 198.939 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 111,58 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 32,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,32 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,80 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,23 USD.

Am 29.07.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,14 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 15,80 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Merck rechnen Experten am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,91 USD in den Büchern stehen haben wird.

