Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 83,80 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 83,80 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 84,01 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,46 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 135.209 Merck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.09.2024 auf bis zu 120,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 43,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,32 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 14,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,14 USD ausgeschüttet werden.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 15,80 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 16,16 Mrd. USD umsetzen können.

Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

