Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 575,00 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 575,00 USD nach oben. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 583,03 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 578,55 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 659.434 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 577,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 0,41 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 279,49 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 51,39 Prozent sinken.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 574,29 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.07.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 39,07 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2024 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 21,30 USD in den Büchern stehen haben wird.

